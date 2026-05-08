В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно открывать дачный сезон

«Расслабляться после работы с помощью спиртного очень опасно: спазм сосудов, повышение артериального давления чревато инсультом и инфарктом. Лучшая альтернатива — травяной чай, свежий морс или просто чистая вода, — говорят в Роспотребнадзоре. — Избегайте открытого солнца, даже в мае оно коварно — 30 минут достаточно, чтобы получить ожог. Начинайте с 10-минутных солнечных ванн, день ото дня увеличивая время. Крем от загара тоже будет кстати. В часы высокой солнечной активности (с 12:00 до 16:00) работать нужно в светлой одежде с длинными рукавами и головном. А для гипертоников работа и длительное пребывание на солнце особенно опасны».