В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно открывать дачный сезон

Специалисты красноярского Роспотребнадзора дали советы дачникам, которые помогут открыть сезон с удовольствием и без вреда для здоровья.
Входить в ритм работ на участках рекомендуется постепенно, так как после зимы организм не готов к резким физическим нагрузкам. "Не стоит в первый же день бросаться на штурм целины или тотальную вырубку старых кустов — это может закончиться внезапным скачком артериального давления, что грозит инсультом или инфарктом.
Начните с легких дел, чередуйте их с отдыхом", — рассказали в ведомстве.
Работать на грядках лучше сидя, пользуясь невысокой скамеечкой или табуретом. Если всё же предстоит часто наклоняться — нужно приседать на корточки, а не сгибаться на прямых ногах. Врачи отмечают, что всем известная «поза огородника» — прямой путь к проблемам со здоровьем: чревата болью в поясничном отделе, обострением варикозной болезни ног, тромбофлебитом, опасностью инсульта (недаром он имеет выраженную «сезонность», совпадающую с началом дачных работ).
Перемещать тяжести советуют на тележке или садовой тачке. Вёдра и лейки не стоит наполнять до краёв, наполовину — достаточно. Поднимать тоже нужно правильно: присев на корточки и держа спину прямо — так безопаснее.
Проводить время на солнце и отдыхать дачников тоже призывают с умом.
«Расслабляться после работы с помощью спиртного очень опасно: спазм сосудов, повышение артериального давления чревато инсультом и инфарктом. Лучшая альтернатива — травяной чай, свежий морс или просто чистая вода, — говорят в Роспотребнадзоре. — Избегайте открытого солнца, даже в мае оно коварно — 30 минут достаточно, чтобы получить ожог. Начинайте с 10-минутных солнечных ванн, день ото дня увеличивая время. Крем от загара тоже будет кстати. В часы высокой солнечной активности (с 12:00 до 16:00) работать нужно в светлой одежде с длинными рукавами и головном. А для гипертоников работа и длительное пребывание на солнце особенно опасны».
