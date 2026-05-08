Сергеенко: война коснулась каждой белорусской семьи

Накануне 9 мая спикер и депутаты Палаты представителей возложили цветы к братской могиле воинов Советской Армии, подпольщиков и мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 — 1944 годах.
Сергеенко подчеркнул, что война зацепила каждую белорусскую семью, в которых свято чтут память своих родителей, дедов, прадедов.
«Многие прошли дорогами войны. Кто-то воевал в партизанском отряде, кто-то помогал, ухаживал за ранеными, выпекал хлеб. В тылу врага также ковалась победа», — заявил Сергеенко журналистам.
По его словам, День Победы является особенным праздником. С одной стороны, он радостный, поскольку была поставлена точка в кровопролитной войне. С другой, грустный, потому что в горниле войны погибли миллионы людей, сказал Сергеенко.
При этом он поделился с журналистами личной историей.
«Прекрасно помню рассказы отца, который воевал в 330-й стрелковой Могилевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, прошел с боями и завершил войну на территории Германии», — отметил спикер Палаты представителей.
Он также подчеркнул важность сохранения реликвий, фотографий, связанных с войной, которые хранятся в каждой семье.
По его словам, особую роль в сохранении памяти о Великой Отечественной войне принадлежит кинофотодокументалистике, документальным кадрам о той войне. Наряду с художественными фильмами их необходимо показывать молодежи, передавая нерв той эпохи.
«Каково было воевать, наступать в мороз, в стужу, в слякоть, в окопах, форсировать, устанавливать водные переправы, и при этом идти вперед. Победа ковалась на огромном энтузиазме, силе воли и на любви к Родине», — сказал Игорь Сергеенко.