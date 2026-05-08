Бесплатные шаттлы запустят до нижегородского Парка Победы 9 Мая

В День Победы, 9 Мая, в Нижнем Новгороде организуют работу бесплатных пассажирских шаттлов до Парка Победы. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Автобусы обеспечат удобный доступ к основной праздничной площадке, где пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.