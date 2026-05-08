Бесплатные шаттлы запустят до нижегородского Парка Победы 9 Мая

В День Победы, 9 Мая, в Нижнем Новгороде организуют работу бесплатных пассажирских шаттлов до Парка Победы. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Автобусы обеспечат удобный доступ к основной праздничной площадке, где пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Движение будет организовано по трем маршрутам: от площади Революции, площади Горького и больницы имени Семашко. Шаттлы будут следовать со всеми остановками по пути следования в обоих направлениях. Это позволит жителям разных районов города комфортно добраться до места торжеств.
Спецрейсы будут курсировать в вечернее время — с 16:00 до 21:00. Нижегородцам напоминают, что проезд в данных автобусах будет абсолютно бесплатным на протяжении всего времени работы маршрутов.
Ранее сообщалось, что два нижегородских ветерана отправились на Парад Победы в Москву.