Бесплатные шаттлы запустят до нижегородского Парка Победы 9 Мая

Специальные автобусы будут курсировать от ключевых площадей города, чтобы доставить нижегородцев на праздничную программу.

В День Победы, 9 Мая, в Нижнем Новгороде организуют работу бесплатных пассажирских шаттлов до Парка Победы. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Автобусы обеспечат удобный доступ к основной праздничной площадке, где пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Движение будет организовано по трем маршрутам: от площади Революции, площади Горького и больницы имени Семашко. Шаттлы будут следовать со всеми остановками по пути следования в обоих направлениях. Это позволит жителям разных районов города комфортно добраться до места торжеств.

Спецрейсы будут курсировать в вечернее время — с 16:00 до 21:00. Нижегородцам напоминают, что проезд в данных автобусах будет абсолютно бесплатным на протяжении всего времени работы маршрутов.

Ранее сообщалось, что два нижегородских ветерана отправились на Парад Победы в Москву.