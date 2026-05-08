В Хабаровском крае ограничат работу интернета 9 мая

В Хабаровском крае в день проведения парада Победы возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном MAX-канале министерства цифрового развития региона.
Меры безопасности усилят во время праздничных мероприятий 9 мая. Ограничения будут введены в местах массового скопления людей и рядом с важными инфраструктурными объектами, в том числе для защиты от возможного использования беспилотников.
Временные перебои могут затронуть всех мобильных операторов. При этом проводной интернет продолжит работать в обычном режиме.
Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам — снять наличные, предупредить близких о запасных способах связи и скачать нужные документы или карты для офлайн-доступа.
В правительстве края призвали отнестись к мерам с пониманием. В экстренной ситуации связаться со службами можно по номеру 112.