В Хабаровском крае ограничат работу интернета 9 мая

В правительстве региона призвали отнестись к мерам с пониманием.

В Хабаровском крае в день проведения парада Победы возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном MAX-канале министерства цифрового развития региона.

Меры безопасности усилят во время праздничных мероприятий 9 мая. Ограничения будут введены в местах массового скопления людей и рядом с важными инфраструктурными объектами, в том числе для защиты от возможного использования беспилотников.

Временные перебои могут затронуть всех мобильных операторов. При этом проводной интернет продолжит работать в обычном режиме.

Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам — снять наличные, предупредить близких о запасных способах связи и скачать нужные документы или карты для офлайн-доступа.

В правительстве края призвали отнестись к мерам с пониманием. В экстренной ситуации связаться со службами можно по номеру 112.