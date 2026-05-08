Волгоградцам рассказали, как избежать теплового удара в тридцатиградусную жару

Особенно внимательными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам, а также тем, кто трудится в душных помещениях или пьет мало жидкости. Первые признаки переутомления, такие как бледность кожи, слабость, головокружение, тошнота, обильное потоотделение и учащенное сердцебиение, требуют немедленно уйти в тень, пить больше воды и исключить алкоголь, а если спустя полчаса не станет легче, нужно обратиться к врачу.