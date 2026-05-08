Стало известно, как будет работать нижегородский транспорт в День Победы

Большинство маршрутов будут работать по обычному расписанию без изменений.

Источник: Нижегородская правда

В День Победы в Нижнем Новгороде будут работать бесплатные шаттлы до места проведения праздничных мероприятий. Другие маршруты останутся без изменений. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Напомним, что основной площадкой празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде станет Парк Победы, где пройдет масштабная праздничная программа.

В связи с этим будут запущены бесплатные шаттлы до Парка Победы для удобства жителей и гостей города — они будут работать с 16:00 до 21:00. Автобусы отправятся от площади Революции, площади Горького и больницы им. Семашко. Они проследуют со всеми остановками в обоих направлениях.

Другие маршруты общественного транспорта будут курсировать без изменений по обычному расписанию.

Канатная дорога «Нижний Новгород — Бор» с 9 по 11 мая работает в режиме выходного дня — с 09:00 до 22:00.

Также в ночь с 9 на 10 мая продлят работу нижегородского метро до 01:15. Интервал движения c 23:59 до закрытия метрополитена составит 10 минут.

По информации Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, пригородные поезда 9 и 10 мая будут ходить по субботнему расписанию, а 11 мая — по воскресному.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с 12 мая скорректируют расписание двух нижегородских автобусов.