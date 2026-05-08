Нижегородский Центр ядерной медицины получит экспертную поддержку РФЯЦ в Сарове

Развитие Центра ядерной медицины в нижегородском «Городе здоровья» будет вестись при экспертном сопровождении специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров). Договорённость достигнута по итогам рабочей поездки и.о. директора Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Сергея Гамаюнова в закрытый научный город.
Во время визита глава больницы провёл переговоры с директором РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентином Костюковым и научным руководителем Национального центра физики и математики Александром Сергеевым.
Ключевой темой стало оснащение «Города здоровья» установками ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ. Специалисты федерального ядерного центра помогут нижегородским медикам на этапах запуска, пусконаладки и технического обслуживания оборудования. Кроме того, данные диагностических исследований планируется использовать для проведения передовых научных работ в области ядерной медицины.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу подготовки специалистов. На базе образовательных структур РФЯЦ и профильной кафедры ядерной и радиационной физики будет организовано обучение инженеров, техников и химиков-радиохимиков по направлению синтеза радионуклидов. Это позволит обеспечить Центр квалифицированными кадрами.
Третьим направлением сотрудничества станет внедрение в медицинскую практику современных отечественных разработок. Для координации этой работы будет создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа с участием сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ и врачей «Города здоровья».
Напомним, Центр ядерной медицины — ключевая составляющая флагманского проекта «Город здоровья». Он будет построен на территории Областной клинической больницы. Для оснащения центра регион заключил контракты на поставку трех единиц так называемого «тяжёлого» оборудования. Это две системы ПЭТ/КТ и система ОФЭКТ/КТ.
Ранее, нижегородцам показали, как будет выглядеть будущий центр ядерной медицины.