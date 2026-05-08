Памятную доску волжскому капитану Владимиру Кириллову открыли на Речном вокзале

Памятную доску прославленному волжскому капитану, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Кириллову открыли на Речном вокзале. Мероприятие прошло 7 мая, а в нем приняли участие председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, ректор Волжского университета водного транспорта Игорь Кузьмичев, капитаны пассажирских теплоходов, ветераны и близкие Кириллова.
Идею установки мемориальной доски предложили близкие Владимира Андреевича и коллектив ВГУВТа. Сперва ее хотели разместить на фасаде жилого дома на улице Фрунзе, где он жил, но после было решено увековечить его память на Речном вокзале, где нижегородец трудился много лет.
«Идею речники поддержали, и мемориальная доска появилась именно у речных ворот нашего города. В месте, связанном с Волгой, с профессией речника и историей Нижнего Новгорода, где всегда много людей, образ Владимира Кириллова будут видеть, а его имя помнить всегда», — отметил Евгений Чинцов.
Он также отметил, что открытие мемориальной доски в канун празднования Дня Победы является очень символичным, так как нижегородец имеет звание Героя Социалистического труда и десятки наград за боевые подвиги и трудовые достижения.
«Владимир Андреевич не просто сделал себя сам, прошел через фронтовые испытания и достиг высот профессионального мастерства. Он стал наставником и воспитал целую плеяду волжских капитанов, многие из которых до сих пор служат на судах по всей России. Именно поэтому его называют “капитан капитанов”, — добавил Игорь Кузьмичев.
Напомним, что будучи 17-летним юношей Владимир Кириллов участвовал в Сталинградской битве, был ранен, служил на Краснознаменной подводной лодке С-57. После войны он пошел служить во флот, где в 31 год стал самым молодым капитаном. На протяжении 20 лет он возглавлял коллектив теплохода «Ленин» и 14 раз он признавался лучшим капитаном СССР.
