Нижегородец установил новый рекорд на Казанском марафоне

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 показал лучший результат на своей дистанции и завоевал золотую медаль.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский легкоатлет Сергей Шаров стал победителем Казанского марафона и установил новый рекорд. Он пробежал 10 километров за 28 минут и 24 секунды. В соревновании приняли участие около 45 тысяч спортсменов со всей страны.

По информации департамента физической культуры и спорта, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 показал лучший результат на своей дистанции и завоевал золотую медаль.

В рамках марафона в Казани прошли забеги на дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 километра для взрослых, а также детские пробеги. В этом году турнир стал одним из самых массовых в России.

Сергей Шаров рассказал, что подготовка к соревнованию проходила в Киргизии. Он подчеркнул, что тренировки были полностью сосредоточены на преодолении 10-километровой дистанции.

Также он отметил, что около года назад сменил спортивную специализацию, перейдя из лыжных гонок в легкую атлетику. Ранее он уже имел звание мастера спорта по лыжным гонкам, а теперь получил такое же звание и в новом виде спорта.

