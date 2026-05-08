Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель блокадного Ленинграда Владимир Абрамов рассказал про войну и голод

Владимира Абрамова называют «летописцем блокады».

Пронзительное интервью в преддверии Дня Победы дал житель блокадного Ленинграда Владимир Абрамов. Ему было 5 лет, когда блокада была снята, но он до сих пор не может сдержать слёзы, вспоминая детство.

От голода погибли мама, папа и брат Владимира Абрамова. Его умирающего вынес из квартиры дедушка и переправил на Большую землю. С 1965 года он работал в Горьком инженером-гиодезистом.

О Ленинграде того трагического времени Владимир Михайлович знает всё. Его называют «летописцем блокады». О том, что пришлось пережить, Владимир Абрамов рассказал в интервью.