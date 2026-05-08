Житель блокадного Ленинграда Владимир Абрамов рассказал про войну и голод

Пронзительное интервью в преддверии Дня Победы дал житель блокадного Ленинграда Владимир Абрамов. Ему было 5 лет, когда блокада была снята, но он до сих пор не может сдержать слёзы, вспоминая детство.
От голода погибли мама, папа и брат Владимира Абрамова. Его умирающего вынес из квартиры дедушка и переправил на Большую землю. С 1965 года он работал в Горьком инженером-гиодезистом.
О Ленинграде того трагического времени Владимир Михайлович знает всё. Его называют «летописцем блокады». О том, что пришлось пережить, Владимир Абрамов рассказал в интервью.