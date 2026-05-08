Сергей Кочеров: «День Победы — не просто государственный праздник»

«День Победы — не просто государственный праздник для российского народа», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить историческую правду.
«Это тот нравственный стержень, вокруг которого формируется его понимание патриотизма, уважения к памяти предков и национальной идентичности. Но 9 мая также является напоминанием о том, какой неимоверной ценой была добыта Победа, за которую 27 миллионов советских людей отдали свою жизнь. Поэтому это воистину “праздник со слезами на глазах”.
В то же время сознание того, что именно Красная армия взяла Берлин и водрузила Знамя Победы над Рейхстагом, наполняют сердца современных россиян гордостью за подвиг своих предков. При этом с началом СВО празднование 9 мая обрело новый смысл, став символом борьбы с возрождающейся нацистской идеологией, защиты исторической правды против попыток переписывания истории.
Таким образом, 9 мая — это день, когда история нашей страны и народа становится общей памятью и личным переживанием, что помогает обществу сохранять устойчивость в кризисные времена.
Что касается Нижнего Новгорода, то 9 мая 2026 г. пройдут многие мероприятия: военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города», интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы», показ новелл из веб-альманаха «Про людей и про войну», выставка «Женщины Победы» и, конечно, возложение цветов к Вечному огню. Но Парада Победы в Нижнем Новгороде в этот раз не будет, и акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение власти приняли из соображений безопасности".