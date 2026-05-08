Сергей Кочеров: «День Победы — не просто государственный праздник»

Что касается Нижнего Новгорода, то 9 мая 2026 г. пройдут многие мероприятия: военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города», интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы», показ новелл из веб-альманаха «Про людей и про войну», выставка «Женщины Победы» и, конечно, возложение цветов к Вечному огню. Но Парада Победы в Нижнем Новгороде в этот раз не будет, и акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение власти приняли из соображений безопасности".