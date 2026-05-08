Андрей Дахин: «День Победы создает “сквозную” связь времён и связь поколений»

Социальная память не механическая шкатулка, в которую положено что-то ценное и заперто на ключик. Она представляет собой особый род труда, труда души и духа, которому на личностном и на коллективном уровне уделяется определённое время. И не только время. Поскольку связь времён по линии коллективной памяти проходит через систему воспитания и образования, постольку для сохранения содержимого памяти требуется больше учебных заведений, больше учителей и воспитателей, требуется совершенствование системы гуманитарного образования, что невозможно без постоянных вложений материальных, финансовых, трудовых ресурсов.