Андрей Дахин: «День Победы создает “сквозную” связь времён и связь поколений»

«День Победы 9 Мая является одним из наиболее значительных событий отечественной истории, создающих “сквозную” связь времён и связь поколений», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить историческую правду.
«Он является мощным генератором поля общей коллективной памяти коренного гражданского сообщества России, сотканного тысячами и тысячами незримых нитей, соединяющих нашу современность и нашу историю. Выражение “вечная память героям” нацеливает на нескончаемую непрерывность коллективного памятования, которая достигается тем, что, как сказал поэт, “душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь”.
Социальная память не механическая шкатулка, в которую положено что-то ценное и заперто на ключик. Она представляет собой особый род труда, труда души и духа, которому на личностном и на коллективном уровне уделяется определённое время. И не только время. Поскольку связь времён по линии коллективной памяти проходит через систему воспитания и образования, постольку для сохранения содержимого памяти требуется больше учебных заведений, больше учителей и воспитателей, требуется совершенствование системы гуманитарного образования, что невозможно без постоянных вложений материальных, финансовых, трудовых ресурсов.
Требуется ясная система экономики памяти, которая способна обеспечивать упомянутую ресурсную базу именно для «вечной памяти», содержательный объём которой со временем увеличивается. Социальная значимость Дня Победы не только в том, что он поворачивает гражданина России лицом к истории, но и в том, что он предоставляет образец героизма, пример для подражания в настоящем.
Перекличка истории и современности даёт достоверно проверенные «уроки», в том числе уроки героизма на фронте и в тылу, повторение которых вполне актуально сейчас. В зоне СВО нам нужен героизм, ведущий Победе, в тылу нам нужен героизм, ведущий к победе новых инженерных, технологических, гуманитарных открытий".