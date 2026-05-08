В Краснодаре начались массовые сбои в работе связи и навигации перед Днем Победы

Для стабильного доступа к сети жителям Краснодара на время ограничений рекомендуют переключиться на домашний или офисный Wi-Fi. Также в праздничные дни, включая 9 мая, когда в центре города пройдет парад, горожанам советуют иметь при себе запас наличных денег на случай проблем с безналичной оплатой. Ожидается, что штатный режим работы сетей восстановится после завершения торжественных мероприятий.