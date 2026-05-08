В Краснодаре начались массовые сбои в работе связи и навигации перед Днем Победы

8 мая жители Краснодара столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильных сетей. Пользователи сообщают о проблемах с голосовыми вызовами, медленном мобильном интернете и некорректной работе навигационных сервисов.
По словам горожан, телефонные разговоры часто обрываются, а во время звонков слышны сильные помехи и шум. Мобильный интернет работает нестабильно: страницы загружаются долго или не открываются вовсе. Кроме того, в городе наблюдаются сбои в работе GPS-навигации — приложения часто не могут определить точное местоположение пользователя.
Сотовые операторы уже начали рассылать абонентам предупредительные сообщения и информируют, что снижение качества услуг связано с техническими мерами по обеспечению безопасности.
Ранее о возможных ограничениях предупреждали и представители банковского сектора. Отмечалось, что из-за сетевых помех могут возникнуть трудности с оплатой картами, работой банкоматов, получением СМС-кодов для подтверждения операций и входом в мобильные приложения.
Для стабильного доступа к сети жителям Краснодара на время ограничений рекомендуют переключиться на домашний или офисный Wi-Fi. Также в праздничные дни, включая 9 мая, когда в центре города пройдет парад, горожанам советуют иметь при себе запас наличных денег на случай проблем с безналичной оплатой. Ожидается, что штатный режим работы сетей восстановится после завершения торжественных мероприятий.