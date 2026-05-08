Икону Георгия Победоносца с 10 мая провезут по всем гарнизонам Беларуси

«Принято решение о хранении данной иконы у нас в храме (при училище — Sputnik), и с 10 мая икона объедет все гарнизоны Вооруженных сил нашей страны, где каждый военнослужащий сможет к ней приложиться», — пояснил подполковник.
Икона была освящена в феврале нынешнего года митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси в присутствии министра обороны Виктора Хренина и других представителей Вооруженных сил. Духовенство торжественно передало армии эту святыню.
В пятницу 8 мая перед этим образом в стенах Минского суворовского военного училища (МСВУ) прошел молебен с участием митрополита Вениамина. Также предстоятель Белорусской православной церкви возглавил праздничную литургию в домовом храме МСВУ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Храм был освящен два десятка лет назад. Как пояснил подполковник Алексей Осипов, литургии служатся в нем каждую неделю. Более того, у каждой роты есть духовник. Суворовцы могут обратиться за советом не только к своим воспитателям, учителям, но и к духовным наставникам.
«Это неотъемлемая часть духовно-нравственной работы с учащимися», — подчеркнул замначальника.
Он также напомнил, что когда-то в здании МСВУ располагалась духовная семинария, и эти стены по-настоящему намолены. Более того, училище названо в честь великого русского полководца Александра Суворова, который не потерпел ни одного поражения.
«За каждую свою победу он восхвалял Господа Бога в вере православной за такие успехи…», — добавил представитель училища.