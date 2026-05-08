Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Икону Георгия Победоносца с 10 мая провезут по всем гарнизонам Беларуси

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Икону Георгия Победоносца, которая не так давно была освящена предстоятелем Белорусской православной церкви в присутствии министра обороны, с 10 мая провезут по всем гарнизонам страны, сообщил журналистам заместитель начальника Минского суворовского военного училища по идеологической работе подполковник Алексей Осипов, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

«Принято решение о хранении данной иконы у нас в храме (при училище — Sputnik), и с 10 мая икона объедет все гарнизоны Вооруженных сил нашей страны, где каждый военнослужащий сможет к ней приложиться», — пояснил подполковник.

Икона была освящена в феврале нынешнего года митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси в присутствии министра обороны Виктора Хренина и других представителей Вооруженных сил. Духовенство торжественно передало армии эту святыню.

В пятницу 8 мая перед этим образом в стенах Минского суворовского военного училища (МСВУ) прошел молебен с участием митрополита Вениамина. Также предстоятель Белорусской православной церкви возглавил праздничную литургию в домовом храме МСВУ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Храм был освящен два десятка лет назад. Как пояснил подполковник Алексей Осипов, литургии служатся в нем каждую неделю. Более того, у каждой роты есть духовник. Суворовцы могут обратиться за советом не только к своим воспитателям, учителям, но и к духовным наставникам.

«Это неотъемлемая часть духовно-нравственной работы с учащимися», — подчеркнул замначальника.

Он также напомнил, что когда-то в здании МСВУ располагалась духовная семинария, и эти стены по-настоящему намолены. Более того, училище названо в честь великого русского полководца Александра Суворова, который не потерпел ни одного поражения.

«За каждую свою победу он восхвалял Господа Бога в вере православной за такие успехи…», — добавил представитель училища.