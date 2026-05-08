Создан алгоритм, ускоряющий сортировку пластика за счет анализа спектров

На этапе сортировки мусора вид пластика, от которого зависит способ его утилизации, определяется по заводской маркировке, которая часто отсутствует или наносится с ошибками. Новый метод быстрой сортировки основан на анализе спектров отражения различных видов пластика, измеряемых в ближнем инфракрасном диапазоне оптического излучения. Он позволяет безошибочно различать виды материала при разнообразии формы, толщины, цвета и структуры поверхности объектов.