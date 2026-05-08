Создан алгоритм, ускоряющий сортировку пластика за счет анализа спектров

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предложили новый метод сортировки мусора, ускоряющий переработку разных видов пластика за счет измерения отражательных спектров отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
На этапе сортировки мусора вид пластика, от которого зависит способ его утилизации, определяется по заводской маркировке, которая часто отсутствует или наносится с ошибками. Новый метод быстрой сортировки основан на анализе спектров отражения различных видов пластика, измеряемых в ближнем инфракрасном диапазоне оптического излучения. Он позволяет безошибочно различать виды материала при разнообразии формы, толщины, цвета и структуры поверхности объектов.
«Принцип нашего метода прост. Мы используем источник белого света для освещения образца и измеряем значения коэффициента отражения на заранее определенных длинах света, позволяющих установить наличие комбинации полос поглощения, уникальной для каждого типа пластика. Для этого полученные величины коэффициентов отражения каждого идентифицируемого образца сравниваются между собой по специально разработанному универсальному алгоритму», — объяснил профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ Сергей Манцевич, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Созданный в МГУ алгоритм не требует лабораторных условий, длительных измерений и дорогостоящей аппаратуры. Для его использования подойдут самые распространенные оптические светофильтры, уточнили авторы.
Результаты работы опубликованы в журнале Q2 Applied Optics.