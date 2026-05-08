Служба занятости Северной Осетии помогла найти работу 18 людям с ОВЗ

Новую работу с помощью службы занятости Северной Осетии в первом квартале 2026 года смогли найти 18 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Содействие в трудоустройстве — одна из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в республиканском комитете по занятости населения.
«Служба занятости не ограничивается лишь подбором вакансий. Особое внимание уделяется преодолению внутренних барьеров, с которыми сталкиваются соискатели: неуверенность в себе, страх отказа, боязнь произвести неверное впечатление на работодателя. Для этого проводятся тренинги по самопрезентации и эффективному прохождению собеседований», — отмечается в сообщении.
Карьерные консультанты помогают людям с ОВЗ ориентироваться на рынке труда — выявлять профессиональные возможности и перспективы, а также индивидуально подбирать вакансии, учитывая образование, опыт работы и степень ограничения трудоспособности. Также предусмотрены специальные меры поддержки для вовлечения работодателей в процесс трудоустройства людей с инвалидностью. При найме граждан с инвалидностью I и II группы, а также ветеранов СВО с инвалидностью компании могут получить компенсацию расходов на создание специально оборудованных рабочих мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.