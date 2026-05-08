26 человек осудили за организацию проституции в Красноярске

Советский районный суд Красноярска вынес приговор одному из самых масштабных дел об организованной проституции в регионе. На скамье подсудимых оказались 26 человек, а материалы дела заняли 186 томов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Организаторами группы признаны Алексей Васин и Александр Кобзарь. Им назначили 15 и 16 лет колонии строгого режима. Другие участники получили от 5,5 до 8,5 года лишения свободы, часть фигурантов — условные сроки. У осуждённых конфисковали автомобили, которые использовались в преступной деятельности.
По версии следствия, с 2016 по 2019 год группировка управляла сетью «фирм досуга» в Красноярске. В ОПГ были чёткие роли: управляющие, диспетчеры, сутенёры, водители, финансисты и «силовой блок». Каждый отвечал за своё направление.
Девушек в бизнес заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы, но реальные обязанности не совпадали с обещанными. За дисциплиной следили жёстко — провинившихся штрафовали и избивали. Конкурентов вытесняли нападениями и погромами.
Всего преступная группа вовлекла в проституцию более 35 человек. Потерпевшими по делу признаны свыше 40 человек. Ещё четверо фигурантов осуждены ранее — они заключили досудебное соглашение со следствием.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
