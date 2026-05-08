Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После воздушной атаки в Ростове аэропорты на юге страны закрыли до 12 мая

В Ростове оценивают ущерб, нанесенный филиалу «Аэронавигация Юга России».

Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону аэропорты на юге России закрыли до 12 мая. Такое решение приняли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В соцсетях пресс-служба Росавиации уточняет, что срок действия ограничений могут пересмотреть и сократить. Дальнейшие меры обсудят после анализа технологических мощностей на ростовском объекте. Оценку нанесенного ущерба проводят специалисты госкорпорации по организации воздушного движения.

В Минтрансе России добавили, что сейчас определяется возможность восстановления работы поврежденного оборудования. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов, а также вместе с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Напомним, из-за ущерба административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» была приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и в Элисте.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше