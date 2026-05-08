Республиканский фестиваль национальной кухни пройдет в Удмуртии

Туркомплекс «Тылыс» в Удмуртии с 31 июля по 1 августа примет республиканский фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт. Бесермяне приглашают!». Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Юкаменского района.
Первый день фестиваля погрузит гостей в уютную атмосферу палаточного лагеря. Там можно будет попробовать блюда бесермянской кухни, принять участие в мастер-классах, а вечером собраться у костра, чтобы насладиться танцами и песнями под живое выступление кавер-группы.
Второй день откроется ярмаркой ремесел «Удмуртия Ремесленная» и подворьем «Гурт сиён-юон», где будут представлены лучшие образцы народного творчества и кулинарии. На площадке «Самой ческытес татын» шеф-повара удивят гостей своими шедеврами, а битва кулинаров и мастер-классы позволят каждому стать частью большого гастрономического праздника.
