Штормовое предупреждение объявили синоптики в Беларуси на День Победы

Согласно прогнозу, на севере республики во многих районах прогнозируется усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду.
«Дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди», — говорится в сообщении Белгидромета.
В белорусской столице в ночь на 9 мая ожидается сильный дождь, добавили синоптики.
Погодные условия будут определять малоподвижные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.
По всей республике ожидается облачная погода, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый, по северу — до сильного.
Температура воздуха ночью составит от +2 до +8°С, по юго-востоку до +12°С. Днем — от +6°С на севере до +18°С на юго-востоке. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.