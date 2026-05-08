Штормовое предупреждение объявили синоптики в Беларуси на День Победы

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 9 мая из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Белгидрометцентре.

Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозу, на севере республики во многих районах прогнозируется усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду.

«Дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди», — говорится в сообщении Белгидромета.

В белорусской столице в ночь на 9 мая ожидается сильный дождь, добавили синоптики.

Погодные условия будут определять малоподвижные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.

По всей республике ожидается облачная погода, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый, по северу — до сильного.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +8°С, по юго-востоку до +12°С. Днем — от +6°С на севере до +18°С на юго-востоке. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.