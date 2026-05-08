Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков переадресовал в Минтранс вопрос об ограничениях авиадвижения на юге РФ

Оценкой последствий ограничений работы аэропортов в южных регионах страны занимается Министерство транспорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Оценкой последствий ограничений работы аэропортов в южных регионах страны занимается Министерство транспорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно — в Минтрансе», — сказал Песков на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о возможных мерах помощи авиакомпаниям в случае продления ограничений на полеты до 12 мая.

Ранее стало известно, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Сейчас не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше