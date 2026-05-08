Песков переадресовал в Минтранс вопрос об ограничениях авиадвижения на юге РФ

Оценкой последствий ограничений работы аэропортов в южных регионах страны занимается Министерство транспорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно — в Минтрансе», — сказал Песков на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о возможных мерах помощи авиакомпаниям в случае продления ограничений на полеты до 12 мая.
Ранее стало известно, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Сейчас не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.