Ночные электрички 9 мая отвезут волгоградцев в Красноармейский и Волжский

В Волгограде назначены дополнительные электрички, которые поздно вечером 9 мая развезут пассажиров в Красноармейский район и в Волжский. В ПривЖД сообщили, что электропоезда отправятся по маршрутам после окончания мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
Электричка № 6331 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:39, а со ст. Волгоград-1 — в 22:55 мск. Прибытие на ст. Шпалопропитка ожидается в 23:59 мск.
Электричка № 6435/6436 Волгоград-1 — Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:40 мск. Прибытие на ст. Волжский — в 23:31 мск.
Фото из архива V102.RU.
