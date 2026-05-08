Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортный прокурор приехал в закрытый аэропорт Волгограда

В волгоградский аэропорт, работа которого приостановлена до 12 мая, приехали сотрудники транспортной прокуратуры.

В волгоградский аэропорт, работа которого приостановлена до 12 мая, приехали сотрудники транспортной прокуратуры.

— Из-за корректировок расписания прилетов и вылетов воздушных судов в некоторых аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов, — напомнили в пресс-службе ведомства. — Транспортные прокуроры отслеживают оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров.

Обратиться с жалобой в надзорное ведомство волгоградцы, не сумевшие улететь в точку назначения, могут по телефону горячей линии — 8−919−899−87−33.

Сегодня утром стало известно о массовой задержке рейсов. Уже позже в Росавиации назвали причину серьезных сдвигов в расписании — из-за попадания дронов в здание расположенного в Ростове-на-Дону филиала «Аэронавигация Юга России» работа 12 аэропортов, включая волгоградский, была приостановлена.

Вскоре горожанам озвучили решение о закрытии воздушного пространства над югом страны до 12 мая. Глава Минтранса Андрей Никитин распорядился задействовать поезда и автобусы для перевозки пассажиров, планировавших вылететь в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.

Фото Южной транспортной прокуратуры.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше