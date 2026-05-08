Транспортный прокурор приехал в закрытый аэропорт Волгограда

В волгоградский аэропорт, работа которого приостановлена до 12 мая, приехали сотрудники транспортной прокуратуры.
— Из-за корректировок расписания прилетов и вылетов воздушных судов в некоторых аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов, — напомнили в пресс-службе ведомства. — Транспортные прокуроры отслеживают оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров.
Обратиться с жалобой в надзорное ведомство волгоградцы, не сумевшие улететь в точку назначения, могут по телефону горячей линии — 8−919−899−87−33.
Сегодня утром стало известно о массовой задержке рейсов. Уже позже в Росавиации назвали причину серьезных сдвигов в расписании — из-за попадания дронов в здание расположенного в Ростове-на-Дону филиала «Аэронавигация Юга России» работа 12 аэропортов, включая волгоградский, была приостановлена.
Вскоре горожанам озвучили решение о закрытии воздушного пространства над югом страны до 12 мая. Глава Минтранса Андрей Никитин распорядился задействовать поезда и автобусы для перевозки пассажиров, планировавших вылететь в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.
Фото Южной транспортной прокуратуры.