Транспортный прокурор приехал в закрытый аэропорт Волгограда

Сегодня утром стало известно о массовой задержке рейсов. Уже позже в Росавиации назвали причину серьезных сдвигов в расписании — из-за попадания дронов в здание расположенного в Ростове-на-Дону филиала «Аэронавигация Юга России» работа 12 аэропортов, включая волгоградский, была приостановлена.