В Прикамье прокуратура отменила незаконные счета за ЖКХ для предпринимателя

Прокуратура в Красновишерске добилась перерасчёта ЖКХ для предпринимателя, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Выяснилось, что управляющая организация незаконно начисляла ему плату за содержание общего имущества многоквартирного дома. Здание, принадлежащее бизнесмену, прилегает к дому, но общего имущества с ним у собственника нет. Несмотря на это, ему несколько месяцев выставляли счета за содержание и текущий ремонт.
После прокурорского представления руководитель УК сделал перерасчёт. С предпринимателя списали более 30 тысяч рублей. Права бизнесмена восстановлены.
