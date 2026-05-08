Эксперт: американцы хотят взять Ормузский пролив в «два огня»

По данным Центрального командования США, 7 мая при проходе через Ормузский пролив в Оманский залив американские эсминцы были атакованы иранскими силами. В ответ США нанесли удар по Ирану. Ситуацию на Ближнем Востоке в своем телеграм-канале прокомментировал политолог Кирилл Семенов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сам по себе факт прохода эсминцев США через пролив указывает на то, что у Ирана сейчас нет инструментов для сдерживания прохода американского флота, отмечает эксперт. По мнению Семенова, американцы 7 мая провели разведку боем.

По всей видимости задача 5-го флота США — развернуть эсминцы в Персидском заливе около берегов Эмиратов, чтобы прикрыть их ПВО и взять Ормузский пролив в «два огня».

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

По мнению эксперта, развертывание американской военно-морской группировки в Заливе позволит усилить блокаду Ирана.

Семенов считает, что США пока не стремятся возвращаться к войне. Вашингтон, скорее всего, продолжит линию экономического удушения Тегерана, отвечая симметрично на атаки со стороны противника.

Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия. Тегеран сообщил, что США атаковали иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, и другое судно, заходившее в Ормузский пролив. Кроме того, в центральном штабе военного командования Ирана сообщили, что США совершили воздушную атаку на ряд мирных районов страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
