Эксперт: американцы хотят взять Ормузский пролив в «два огня»

Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия. Тегеран сообщил, что США атаковали иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, и другое судно, заходившее в Ормузский пролив. Кроме того, в центральном штабе военного командования Ирана сообщили, что США совершили воздушную атаку на ряд мирных районов страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе.