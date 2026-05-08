Эксперт: американцы хотят взять Ормузский пролив в «два огня»

По всей видимости задача 5-го флота США — развернуть эсминцы в Персидском заливе около берегов Эмиратов, чтобы прикрыть их ПВО и взять Ормузский пролив в «два огня».
По мнению эксперта, развертывание американской военно-морской группировки в Заливе позволит усилить блокаду Ирана.
Семенов считает, что США пока не стремятся возвращаться к войне. Вашингтон, скорее всего, продолжит линию экономического удушения Тегерана, отвечая симметрично на атаки со стороны противника.
Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия. Тегеран сообщил, что США атаковали иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, и другое судно, заходившее в Ормузский пролив. Кроме того, в центральном штабе военного командования Ирана сообщили, что США совершили воздушную атаку на ряд мирных районов страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе.