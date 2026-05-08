Ассоциация перевозчиков Беларуси сказала, когда таксист может высадить пассажира

Эксперт рассказала о том, в каких случаях водитель такси может высадить пассажира, сообщает телеканал ОНТ.
Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич объяснила, что высаживать пассажира можно только при действительно серьезных нарушениях.
— Это поведение пассажира, который может находиться, например, в нетрезвом состоянии, может распивать спиртные напитки, может начать курить в салоне. То есть выполняет некие такие вот противоправные действия, — сказала Станкевич.
