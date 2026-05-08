Мемориальную доску капитану Владимиру Кириллову открыли в Нижнем Новгороде

Память легендарного волжского капитана и участника Сталинградской битвы увековечили у главных речных ворот Нижнего Новгорода.

На Речном вокзале Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Социалистического Труда Владимиру Кириллову. Об этом сообщили в городской Думе Нижнего Новгорода. Памятный знак установили в месте, неразрывно связанном с профессиональным путем прославленного капитана, который 20 лет возглавлял экипаж флагмана речного флота — теплохода «Ленин».

Владимир Кириллов был легендой еще при жизни: в 17 лет он участвовал в Сталинградской битве, а в послевоенные годы стал самым молодым капитаном на Волге. За свою карьеру он воспитал целую плеяду судоводителей и 14 раз признавался лучшим капитаном СССР. Инициативу установки доски именно на Речном вокзале поддержали речники и ветераны флота.

В мероприятии приняли участие представители Волжского пароходства, руководство ВГУВТ и близкие капитана. Церемония завершилась под приветственные сирены пришвартованных теплоходов и возложение цветов. Открытие мемориала приурочили к празднованию 81-й годовщины Великой Победы.

Ранее сообщалось, что выездную диспансеризацию ветеранов накануне Дня Победы провели в Дзержинске.

