Мемориальную доску капитану Владимиру Кириллову открыли в Нижнем Новгороде

Владимир Кириллов был легендой еще при жизни: в 17 лет он участвовал в Сталинградской битве, а в послевоенные годы стал самым молодым капитаном на Волге. За свою карьеру он воспитал целую плеяду судоводителей и 14 раз признавался лучшим капитаном СССР. Инициативу установки доски именно на Речном вокзале поддержали речники и ветераны флота.