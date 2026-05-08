Новую дорогу в красноярском микрорайоне Мичуринский начнут строить в мае

Источник: Комсомольская правда

Новую дорогу в красноярском микрорайоне Мичуринский начнут строить в мае. В городском департаменте градостроительства сообщили, что стоимость работ составит 113 миллионов рублей.

Контракт на возведение двухполосной дороги от улицы Волжской до Кутузова заключили по итогам торгов. Ее протяженность — более 600 метров.

Проект также предусматривает благоустройство территории: появятся четыре пешеходных перехода, светофоры и зеленые насаждения. Дорога пройдет вдоль дома на улице Апрельской, 5и.

Новый объект не только упростит подъезд к строящейся школе, но и станет дополнительным выездом из Мичуринского.