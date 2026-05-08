Затонувший в порту Азов теплоход «Ростов» поднимут до ноября 2026 года

Теплоход «Ростов», затонувший в порту Азов на 3166 км реки Дон, должен быть извлечен из воды до 7 ноября 2026 года. Соответствующее распоряжение выдано капитаном порта Владимиром Брагиным. Документ размещен на официальном сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Подъему подлежат сам теплоход и имущество, находившееся на его на борту. Этими работами займется собственник — ООО «Центр модернизации ЖКХ». Разработать соответствующую документацию необходимо до 7 июля 2026 года.

В ней должны быть отражены меры безопасности судоходства работы порта на время подъема имущества.