«Везде кризис и ожидание изменений»

— Внутри страны, по каждому из видов машин для сельского хозяйства, у нас острая конкуренция. С российскими производителями. И не только с ними. Например, по комбайнам Ростсельмаш соперничает с Гомсельмашем (один из крупнейших в Белоруссии производителей, штаб-квартира находится в Гомеле — «Review. Ъ-Юг России»). По тракторам наше предприятие конкурирует с Кировским заводом (расположен в Санкт-Петербурге — «Review. Ъ-Юг России»). Есть еще Владимирский тракторный и, конечно же, МТЗ (Минский тракторный завод — Review. Ъ-Юг России"). По навесным орудиям (для обработки почвы) там еще больше конкурентов. Так что, расслабленности от того, что Ростсельмаш самый крупный производитель в стране в своем сегменте, у нас нет и быть не может. Как нет и быть не может монополии в нашей отрасли.