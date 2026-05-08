Дом на улице Горького ремонтируют перед запуском тоннелепроходческих щитов

Специалисты начали восстановительный ремонт в доме № 164 по улице Максима Горького в Нижнем Новгороде перед запуском тоннелепрохдческих щитов, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Данный дом вошел в список объектов, за которыми ведется геотехнический мониторинг в зоне строительства метро.
«Ремонтно-восстановительные работы проводят по итогам обследования, проведенного в 2024 году. Эксперты тогда установили, что трещины на фасаде появились еще до начала переустройства инженерных сетей на улице Ошарской. Чтобы во время продления строительства метро трещины не увеличивались, был разработан специальный проект ремонта. Он включает укрепление фундамента, устранение возможных пустот и ремонт трещин в стенах», — уточняется в сообщении.
Работы по усилению фундамента проходят в несколько этапов: сначала специалисты бурят наклонные скважины вдоль фундамента в определенных точках, затем в скважины устанавливают инъекторы — оборудование для закачки цементной смеси. Уже после затвердевания смесь делает фундамент более прочным и устойчивым.
«После укрепления фундамента в доме проведут восстановительный ремонт и устранят трещины в стенах. Эти работы необходимы для начала новой проходки тоннелей от тупиков за станцией “Горьковская”, которая стартует в ближайшее время», — уточнили метростроевцы.
Ранее нижегородцам показали маршрут, по которому пойдут тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького.