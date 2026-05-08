Красноярский водитель заплатит за проезд на красный свет по пешеходному переходу

В Красноярске дорожные полицейские привлекли к ответственности 41-летнего водителя за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора через пешеходный переход. Нарушение выявлено в ходе мониторинга сотрудниками ГАИ социальных сетей: в интернет оказалась выложена видеозапись, как на улице Калинина водитель автомобиля «Дэо Нексия» проезжает по оживленному пешеходному переходу на красный сигнал светофора в момент, когда дорогу переходят люди. Личность водителя установили быстро. Им оказался 41-летний красноярец. При проверке выяснилось, что он не так давно уже был наказан за подобное нарушение — не прошло и года. В связи с этим фактом был собран материал по статье, которая предусматривает штраф в размере 7 500 рублей.