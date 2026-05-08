Коц оценил ноту МИД Латвии, обвинившего Москву в падении украинских дронов

Военкор напомнил, что за последние четыре года Латвия оказала Украине масштабную военную поддержку на сумму свыше 670 миллионов евро. В пакеты помощи входили ПЗРК Stinger, гаубицы M109, вертолеты Ми-17, бронетранспортеры Patria, беспилотники и боеприпасы. Кроме того, в 2024—2025 годах латвийские инструкторы обучили на своих полигонах около четырех тысяч военнослужащих ВСУ.