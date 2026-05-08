Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина для вручения ноты протеста в связи с недавним падением украинских беспилотников на территории республики. Ситуацию в своем авторском материале прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.
Рига возложила на Москву ответственность за падение украинских ударных БПЛА типа «Лютый», следовавших транзитом через воздушное пространство Латвии для атаки на российские объекты. Коц назвал обвинения латвийских властей абсурдными.
Военкор напомнил, что за последние четыре года Латвия оказала Украине масштабную военную поддержку на сумму свыше 670 миллионов евро. В пакеты помощи входили ПЗРК Stinger, гаубицы M109, вертолеты Ми-17, бронетранспортеры Patria, беспилотники и боеприпасы. Кроме того, в 2024—2025 годах латвийские инструкторы обучили на своих полигонах около четырех тысяч военнослужащих ВСУ.
Несмотря на антироссийскую риторику и санкции, порядка 100−130 латвийских компаний продолжают осуществлять экспорт в Россию, зарабатывая на этом десятки миллионов евро. Александр Коц задался вопросом об отсутствии зеркальных дипломатических демаршей в ответ на военную поддержку Киева и выразил сомнения в целесообразности поддержки экономики балтийской республики в текущих реалиях.