Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42 человек

Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах 5 мая выросло до 42 человек.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42, из них 10 остаются в больницах региона, еще один переведен на лечение в Нижний Новгород, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Ранее ведомство сообщало о 35 пострадавших.

«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 44 человека, 2 из них погибли. Следует отметить, что 7 жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия — все они получают помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинских организациях республики остаются 10 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

«Еще один пациент, нуждающийся в специализированной помощи, переведен в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — отмечается в сообщении.

ВСУ атаковали Чебоксары ночью и утром 5 мая, были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. Пострадали 35 человек, еще двое погибли. В республике введен режим ЧС регионального характера.

