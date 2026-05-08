Китайские студенты спели «Катюшу» вместе с учениками екатеринбургской школы

Студенты Уральского государственного педагогического университета из Китая, которые проходят практику в этой школе, приняли участие в концерте.
Как рассказала ЕАН директор школы Людмила Окуненко, праздничные мероприятия с участием разных классов идут в школе уже неделю. В подготовке программы приняли участие ученики школы, которые сами же выступают в роли гидов.
Начинается программа со школьного «Бессмертного полка» — в холле размещены фотографии дедушек и прадедушек учеников и учителей, которые участвовали в войне. Рассказывает о героях-фронтовиках учащийся школы Константин. В завершении рассказа Константин заявил: «Мой отец принимает участие в СВО, и я им горжусь». После этого школьницы рассказывают о Свердловске времен войны. Говорят о том, какой вклад в Победу внесла уральская столица.
Следующий этап — выставка «Детство, опаленное войной». Ученики школы подготовили композицию, посвященную своим сверстникам, попавшим в концлагеря. Тем, кто из-за войны оказался лишен детства. После этого зрители перемещаются в актовый зал, где выступает школьный хор «Гармония». А после этого ансамбль, состоящий из учителей, исполняет хореографический номер с песней Константина Кинчева «Небо славян».
Завершающий этап программы проходит в коридоре, где играют на разных инструментах школьные учителя. Вместе с детьми они поют известные песни военных лет. Здесь китайские студенты поют вместе со всеми, особенно им нравится «Катюша». Коридоры школы украшает выставка картин учащихся.