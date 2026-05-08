В День Победы в Петербурге изменится работа семи станций метро

В Санкт-Петербурге 9 мая, в День Победы, изменится режим работы семи станций метрополитена. Об этом сообщает горком по транспорту.
Причиной изменений являются мероприятия по случаю Дня Победы. Станция «Адмиралтейская» с 8.30 до 11.00 и с 21.00 до 22.00 будет работать только на выход. То же с 11.30 до 15.30 коснётся станций «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2», пишет «Вечёрка».
Вестибюль 1 станция «Площадь Восстания» с 11.30 до 15.30 будет открыт только на выход. На станции «Невский проспект» с 07.00 вестибюль 1 будет работать только на вход, а вестибюль 2 — только на выход.
«Гостиный двор» с 07.00 до 23.00 работает с оперативным регулированием входа и выхода. «Горьковская» — с 21.00 до 22.00 только на выход, а «Маяковская» — в штатном режиме с вероятной корректировкой работы в зависимости от пассажиропотока.