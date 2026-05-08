Детский сад, где зимой обрушилась крыша, заработал в Лукоянове

В здании капитально отремонтировали кровлю и входные группы.

Источник: Комсомольская правда

Садик № 3 «Ромашка» в городе Лукоянов Нижегородской области снова принимает детей. Здание возобновило работу после ремонта, который потребовался из-за обрушения крыши под тяжестью снега. Об этом сообщил глава Лукояновского округа Игорь Синцов.

Напомним, ЧП случилось в начале февраля 2026 года. К счастью, обошлось без пострадавших — все произошло в выходной, когда внутри никого не было. Сразу после этого детский сад закрыли, а 87 воспитанников временно распределили по другим учреждениям города. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

За время вынужденного простоя в здании капитально отремонтировали кровлю и входные группы. Деньги на это выделили из резервного фонда регионального правительства.