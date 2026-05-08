Бывший вратарь «Амкара» зарегистрировал некоммерческую организацию

В Перми зарегистрирована АНО «Центр развития футбола». Сведения об этом опубликованы в базе данных Rusprofile. Компания зарегистрирована 29 апреля этого года. Директором и единственным учредителем является бывший вратарь футбольного клуба «Амкар» Алексей Степанов.

Источник: Коммерсантъ

Он рассказал, что целью новой организации является развитие футбола в Пермском крае. По его словам, АНО создана, чтобы выстроить систему подготовки футбольных вратарей, эффективно взаимодействуя с министерством физической культуры и спорта Пермского края и федерацией футбола Пермского края.

«Наша организация создана, чтобы выстроить эффективную систему подготовки футбольных вратарей, начиная от самого раннего возраста, и готовить вратарей в нашу краевую академию и муниципальные школы», — подчеркнул Алексей Степанов.