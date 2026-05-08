Дело обвиняемого в терроризме 16-летнего воронежца дошло до суда

Следственный комитет обвинил несовершеннолетнего жителя Воронежской области в подготовке к совершению террористического акта. Имя фигуранта в ведомстве не называют, но сообщают, что он обвиняется по двум тяжким преступлениям. Кроме уголовной статьи о подготовке теракта, есть еще обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ.