Дело обвиняемого в терроризме 16-летнего воронежца дошло до суда

Следственный комитет обвинил несовершеннолетнего жителя Воронежской области в подготовке к совершению террористического акта. Имя фигуранта в ведомстве не называют, но сообщают, что он обвиняется по двум тяжким преступлениям. Кроме уголовной статьи о подготовке теракта, есть еще обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2025 года молодой человек переписывался в одном из мессенджеров с неизвестными сотрудниками спецслужб Украины. В итоге парень согласился за деньги подорвать автомобиль военного.
В начале лета 2025 года в Воронеже юноша ачал следить за автомобилем «жертвы». Фигурант снимал машину и отправлял снимки куратору. За это парню несколько раз выплачивали вознаграждение в криптовалюте. Общая сумма составила 29 тысяч рублей.
Выяснив все про машину, молодой человек достал из расположенного на территории города Лиски тайника взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство. Их надо было использовать для совершения террористического акта. Но довести задание СБУ до конца злоумышленник не успел: его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Все время следствия подросток провел под стражей. Теперь его ждет суд. Но это уголовное дело еще продолжается: расследуются преступления сотрудников украинских спецслужб, которые склоняли подростка к взрыву.
Следственный комитет России напоминает, что спецслужбы иностранных государств через соцсети и мессенджеры продолжают активную вербовку подростков для участия в диверсионной и террористической деятельности, обещая быстрый и легкий заработок. Вербовщики, играя на доверчивости несовершеннолетних, склоняют их к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, совершение которых наказывается длительными сроками лишения свободы.