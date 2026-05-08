В Перми на три месяца закрыли буфет «У дома»

Жители Свердловского района Перми обратили внимание на опечатанные двери буфета «У дома». Причину закрытия точки общепита объяснила пресс-служба краевого ГУФССП России.
Буфет «У дома» на ул. Куйбышева, 159АА попал под проверку Роспотребнадзора. Надзорное ведомство выявило в точке общепита многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью посетителей. В их число вошли: отсутствие исправных сетей водоснабжения и канализации, условий для соблюдения личной гигиены персоналом и посетителями. В реализации находилась пищевая продукция без информации о наименовании, составе, изготовителе, дате производства и сроке годности.
Суд признал юридическое лицо, оказывающее услуги общественного питания в буфете «У дома», виновными в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми.
После возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения опечатали входные двери.