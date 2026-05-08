Поезда на Урале в полдень 9 мая подадут «Гудок Победы»

На станциях Коротчаево, Нижневартовск, Пермь-2, Ишим, Нижний Тагил, Екатеринбург, Шувакиш и других артисты и студенты исполнят песни военных лет и прочитают стихи. На телеэкранах вокзалов Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Пыть-Ях, Когалым, Егоршино, Нягань и Чусовской будет транслироваться Парад Победы.
На Детской железной дороге (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге будет курсировать ретропоезд на паровой тяге. Состав отправится от станции Екатеринбург-Детский в 11:32, 13:08, 14:44 и 16:20. На перроне заработает «полевая кухня», а на вокзале малой магистрали организуют арт-мастерские.
Кроме того, в поездах дальнего следования в информационно-развлекательной системе разместили подборку военных фильмов, песен и книг, а также истории о юных защитниках Родины. Пассажиры могут заказать блюда из специального «Фронтового меню», включающего солдатскую кашу, макароны по-флотски, фронтовые щи и ржаной хлеб с сельдью.