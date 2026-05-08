Поезда на Урале в полдень 9 мая подадут «Гудок Победы»

На Урале 9 мая в 12:00 все локомотивы и электрички, находящиеся в пути, подадут «Гудок Победы», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Также в поездах и на вокзалах по громкоговорящей связи прозвучат поздравления с Днем Победы.