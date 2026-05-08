Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В петербургском метро появился 50-й состав поезда «Балтиец»

Составы этой модели, выпускаемые Октябрьским электровагоноремонтным заводом, уже обслуживают линии 1, 2, 5 и 6 городского метро.

Источник: Telegram / Александр Беглов

В электродепо «Автово» прибыл юбилейный, 50-й состав поезда «Балтиец». Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём Telegram -канале.

В 2026 году парк пополнится ещё 15 новыми шестивагонными «Балтийцами».

«Балтиец» — самый современный поезд петербургского метрополитена. Для каждой линии предусмотрен свой фирменный цвет, а доля отечественных материалов и комплектующих в конструкции достигает 95%.

Перед выходом на линию новый состав пройдёт пуско-наладочные испытания, после чего будет введён в эксплуатацию на Линии 2. Всего до 2031 года петербургский метрополитен должен получить 950 вагонов различных модификаций поезда «Балтиец».

Ранее мы сообщили о том, что метрополитен Петербурга получил Почетный знак от президента за успехи.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше