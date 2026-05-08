В петербургском метро появился 50-й состав поезда «Балтиец»

В электродепо «Автово» прибыл юбилейный, 50-й состав поезда «Балтиец». Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём Telegram -канале.
В 2026 году парк пополнится ещё 15 новыми шестивагонными «Балтийцами».
«Балтиец» — самый современный поезд петербургского метрополитена. Для каждой линии предусмотрен свой фирменный цвет, а доля отечественных материалов и комплектующих в конструкции достигает 95%.
Перед выходом на линию новый состав пройдёт пуско-наладочные испытания, после чего будет введён в эксплуатацию на Линии 2. Всего до 2031 года петербургский метрополитен должен получить 950 вагонов различных модификаций поезда «Балтиец».
