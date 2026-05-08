Челябинцы после салюта смогут уехать домой на общественном транспорте

В Челябинске автобусы и трамваи дождутся пассажиров на остановках после салюта 9 мая Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». Часть маршрутов общественного транспорта продолжит работу до 1:00 10 мая.
Транспорт будет стоять на следующих остановках:
Рынок Перекрёсток
Автобус № 8 до Мамина;
Автобус № 71 до ЧМК.
Площадь Революции
Автобус № 64 до Автобусного парка;
Трамвай № 3 до Автовокзала;
Трамвай № 3 по Кирова до ЧМК;
Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;
Трамвай № 16 по Российской до Чичерина;
Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.
Труда
Автобус № 58 до Чистопольской;
Автобус № 22 до ЧКПЗ.
Свердловский проспект
Автобус № 34 до Чурилово;
Автобус № 18 до ТРК Алмаз.
Торговый центр
Автобус № 8 до Академика Королёва.
Цирк
Автобус № 9 до Петра Столыпина;
Автобус № 18 до Автобусного парка;
Трамвай № 3 до Автовокзала;
Трамвай № 15 по Кирова, Горького до ЧТЗ;
Трамвай № 16 до Чичерина.
ДС Юность
Автобус № 2 до Чурилово.
Алое поле
Автобус № 4 до Мамина.
Театр Кукол
Трамвай № 2 до Областной больницы;
Трамвай № 3 до ЧМК;
Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова;
Трамвай № 16 до Чичерина.
Краеведческий музей
Трамвай № 2 до Областной больницы.
Площадь Искусств
Трамвай № 3 до Автовокзала;
Трамвай № 3 до ЧМК;
Трамвай № 22 до Чичерина;
Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.
Теплотехнический институт
Трамвай № 3 по Российской до Автовокзала;
Трамвай № 3 до ЧМК;
Трамвай № 15 до Чичерина;
Трамвай № 15 по Горького до ЧТЗ;
Трамвай № 22 по Российской до Харлова.
Пушкина (Арт Сквер)
Трамвай № 7 до Автовокзала;
Трамвай № 16 по Российской до Чичерина;
Трамвай № 22 по Труда до Харлова.
ТРК «Куба»
Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;
Трамвай № 5 до Автовокзала;
Трамвай № 22 по Кирова до Чичерина.