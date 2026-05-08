Челябинцы после салюта смогут уехать домой на общественном транспорте

В Челябинске продлили работу части общественного транспорта в ночь с 9 на 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске автобусы и трамваи дождутся пассажиров на остановках после салюта 9 мая Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». Часть маршрутов общественного транспорта продолжит работу до 1:00 10 мая.

Транспорт будет стоять на следующих остановках:

Рынок Перекрёсток

Автобус № 8 до Мамина;

Автобус № 71 до ЧМК.

Площадь Революции

Автобус № 64 до Автобусного парка;

Трамвай № 3 до Автовокзала;

Трамвай № 3 по Кирова до ЧМК;

Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;

Трамвай № 16 по Российской до Чичерина;

Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.

Труда

Автобус № 58 до Чистопольской;

Автобус № 22 до ЧКПЗ.

Свердловский проспект

Автобус № 34 до Чурилово;

Автобус № 18 до ТРК Алмаз.

Торговый центр

Автобус № 8 до Академика Королёва.

Цирк

Автобус № 9 до Петра Столыпина;

Автобус № 18 до Автобусного парка;

Трамвай № 3 до Автовокзала;

Трамвай № 15 по Кирова, Горького до ЧТЗ;

Трамвай № 16 до Чичерина.

ДС Юность

Автобус № 2 до Чурилово.

Алое поле

Автобус № 4 до Мамина.

Театр Кукол

Трамвай № 2 до Областной больницы;

Трамвай № 3 до ЧМК;

Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова;

Трамвай № 16 до Чичерина.

Краеведческий музей

Трамвай № 2 до Областной больницы.

Площадь Искусств

Трамвай № 3 до Автовокзала;

Трамвай № 3 до ЧМК;

Трамвай № 22 до Чичерина;

Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.

Теплотехнический институт

Трамвай № 3 по Российской до Автовокзала;

Трамвай № 3 до ЧМК;

Трамвай № 15 до Чичерина;

Трамвай № 15 по Горького до ЧТЗ;

Трамвай № 22 по Российской до Харлова.

Пушкина (Арт Сквер)

Трамвай № 7 до Автовокзала;

Трамвай № 16 по Российской до Чичерина;

Трамвай № 22 по Труда до Харлова.

ТРК «Куба»

Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;

Трамвай № 5 до Автовокзала;

Трамвай № 22 по Кирова до Чичерина.