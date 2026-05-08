В Красноярске нашли подрядчика для новой дороги в Мичуринском

В красноярском микрорайоне Мичуринский в мае начнется строительство новой дороги. Контракт на выполнение работ уже заключили по итогам торгов, стоимость проекта составила 113 млн рублей.
Новая дорога протяженностью более 600 метров соединит улицы Волжскую и Кутузова. Она пройдет вдоль жилого дома на улице Апрельской, 5и. Проезд сделают двухполосным, также здесь обустроят тротуары по обеим сторонам, четыре пешеходных перехода, светофоры и озеленение.
Как рассказали в департаменте градостроительства, дорога станет дополнительным выездом для жителей микрорайона, а также обеспечит подъезд к строящейся школе на 1280 мест.
Завершить строительство планируют в 2027 году. На время работ к улице Кутузова отсыпят временный проезд.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.