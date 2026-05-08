В Красноярске нашли подрядчика для новой дороги в Мичуринском

Новая дорога протяженностью более 600 метров соединит улицы Волжскую и Кутузова. Она пройдет вдоль жилого дома на улице Апрельской, 5и. Проезд сделают двухполосным, также здесь обустроят тротуары по обеим сторонам, четыре пешеходных перехода, светофоры и озеленение.