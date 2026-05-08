В Прикамье второй раз за неделю можно наблюдать падающие звёзды

Этот звездопад — один из немногих майских, рождённых долгопериодической кометой, которая возвращается к Солнцу раз в несколько столетий. В 1983 году она прошла на расстоянии всего 4,7 миллиона километров от Земли — ближе любой другой кометы за последние 200 лет. Её истинный размер — около 9,2 километра. Один оборот вокруг Солнца занимает у неё 930−960 лет, следующее возвращение ожидается лишь в 29 веке.