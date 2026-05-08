В Прикамье второй раз за неделю можно наблюдать падающие звёзды

Второй весенний звездопад — Эта-Лириды — увидят жители Пермского края в ночь на 10 мая, сообщает эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
Этот звездопад — один из немногих майских, рождённых долгопериодической кометой, которая возвращается к Солнцу раз в несколько столетий. В 1983 году она прошла на расстоянии всего 4,7 миллиона километров от Земли — ближе любой другой кометы за последние 200 лет. Её истинный размер — около 9,2 километра. Один оборот вокруг Солнца занимает у неё 930−960 лет, следующее возвращение ожидается лишь в 29 веке.
Эта-Лириды — умеренный и неспешный поток. Частицы входят в атмосферу на скорости около 44 км/с — почти в полтора раза медленнее, чем у знаменитых Персеид. Лучше всего наблюдать звёздопад в предрассветные часы 10 мая. Смотреть следует на область вокруг звезды Веги.
По словам Евгения Бурмистрова, специального оборудования не нужно, главное — уехать подальше от городских огней, дать глазам привыкнуть к темноте (20−30 минут) и не смотреть в одну точку долго.
Напомним, в ночь на 6 мая пермяки могли наблюдать первый весенний звездопад — Эта-Аквариды.