В 2 округах Ставрополья заложили 5 гектаров леса

Кировский лесхоз в Ставропольском крае высадил 5 га леса в двух муниципальных округах региона. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в краевом правительстве.
Специалисты высадили 4,7 га белой акации рядом со станицей Галюгаевской в Курском округе и 0,3 га недалеко от хутора Сунженского в Степновском округе. Работы по посадке леса также идут в окрестностях Кисловодска. Местный лесхоз высаживает клены на площади 4,5 га.
«Лесовосстановление — это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Весь посадочный материал, который используют лесхозы, наиболее подходит для природных условий Ставрополья. Например, акация белая растет достаточно быстро и терпима к засушливому климату», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.