Умер бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Журналист, бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров умер на 89 году жизни, сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).
«На 89-м году жизни не стало журналиста, редактора Владимира Федорова», — говорится в сообщении на сайте СЖР.
Уточняется, что Федоров был выпускником факультета журналистики Уральского государственного университета, 52 года проработал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ОРТ, «Останкино», Первого канала, 35 лет — в программе «Время», заведующим корпунктами в Киргизии.
«Имеет звание “Заслуженный журналист Киргизской ССР”. Автор двадцати документальных фильмов, снятых за время работы в Киргизии в системе Госкино СССР. Финалист премии ТЭФИ 1997 года в номинации “Лучший репортер” — за работу в Воронежском корпункте — в те годы “красный пояс”», — говорится в сообщении.
Федоров с 2010 года по 2015 год был шеф-редактором службы документальных фильмов телеканала «Россия 1», отмечен премией СЖР.
Прощание с ним состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве 11 мая в 13.30 мск.