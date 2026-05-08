Умер бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Журналист, бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров умер на 89 году жизни, сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).

«На 89-м году жизни не стало журналиста, редактора Владимира Федорова», — говорится в сообщении на сайте СЖР.

Уточняется, что Федоров был выпускником факультета журналистики Уральского государственного университета, 52 года проработал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ОРТ, «Останкино», Первого канала, 35 лет — в программе «Время», заведующим корпунктами в Киргизии.

«Имеет звание “Заслуженный журналист Киргизской ССР”. Автор двадцати документальных фильмов, снятых за время работы в Киргизии в системе Госкино СССР. Финалист премии ТЭФИ 1997 года в номинации “Лучший репортер” — за работу в Воронежском корпункте — в те годы “красный пояс”», — говорится в сообщении.

Федоров с 2010 года по 2015 год был шеф-редактором службы документальных фильмов телеканала «Россия 1», отмечен премией СЖР.

Прощание с ним состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве 11 мая в 13.30 мск.