Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к переговорам с ЕС

По словам Пескова, инициатором ухудшения отношений Москвы и Брюсселя была не Россия.

Источник: Клопс.ru

Президент России Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, в том числе с представителями Евросоюза. Об этом сообщил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости в пятницу, 8 мая.

По его словам, инициатором ухудшения отношений Москвы и Брюсселя была не Россия.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», — отметил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступали ли президенту обращения по поводу возможных контактов с ЕС и готов ли глава государства к переговорам.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пошлины на товары из Евросоюза могут быть существенно повышены, если Брюссель не выполнит условия торговой сделки в установленный срок.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше