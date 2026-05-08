Нижегородцы могут добраться до Парка Победы на бесплатных шаттлах 9 мая

9 мая, в День победы, в Нижнем Новгороде будут ходить пассажирские шаттлы до Парка Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Центра развития транспортных систем.
Парк Победы станет основной площадкой для празднования 9 мая — шаттлы обеспечат удобный проезд к месту проведения мероприятий. Проезд в автобусах будет бесплатным. Шаттлы будут курсировать по трем маршрутам:
Площадь Революции — Парк Победы. Площадь Горького — Парк Победы. Больница Семашко — Парк Победы.
«Обращаем внимание, что автобусы проследуют со всеми остановками по пути маршрутов в обоих направлениях», — добавили в ЦРТС.
Доехать на шаттлах можно будет с 16:00 до 21:00.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 мая в Нижнем Новгороде будет продлена работа метрополитена.