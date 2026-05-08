Памятные мероприятия в честь Дня Победы проходят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжаются торжественные и памятные события, приуроченные к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника в городе прошла серия патриотических акций, организованных региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память».
На митинг у здания Школы олимпийского резерва собрались депутаты, студенты, волонтёры и жители района. Акцию продолжил «Бессмертный полк». Колонна с портретами родных — участников Великой Отечественной войны — прошла маршрут от Школы олимпийского резерва к памятнику маршалу Рокоссовскому. Организаторами шествия выступили региональный исполком партии и местное отделение «Единой России» Советского района.
«Бессмертный полк» — это живая нить, соединяющая прошлое и настоящее. Выходя на улицы с портретами своих родных, мы говорим: победа наших дедов — наша общая победа. Я рад, что в этом году к нам присоединилось особенно много молодёжи. Значит, память не угасает, а передаётся дальше«, — отметил секретарь местного отделения партии “Единая Россия”, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника. В шествии приняли участие десятки студентов. Одна из них, Анна Колесникова, держала в руках портрет своего прадеда.
«Я несу фотографию своего прадеда. Это мой способ сказать “спасибо” человеку, которого я знаю только по рассказам бабушки. Когда в колонне идёшь плечом к плечу с десятками людей, понимаешь: у нас одна память», — поделилась Анна.
Традиционное место заняла патриотическая акция «Георгиевская ленточка». На центральной пешеходной улице города — Большой Покровской — волонтёры «Единой России» раздавали главный символ праздника всем желающим. Активисты рассказывали прохожим об истории и значении этого воинского символа, поясняли, как его правильно носить.
«Георгиевская ленточка символизирует глубокое уважение к подвигу солдат, это знак нашей благодарности. Важно объяснять людям, особенно молодёжи, какой смысл в неё вложен. Чёрный — цвет порохового дыма, оранжевый — цвет пламени. Эти цвета повторяют гамму ордена Славы, которым награждали за личное мужество на поле боя. Когда мы видим ленту на груди прохожего, мы должны понимать: он помнит. И мы обязаны поддерживать эту традицию», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Волонтёры рассказывали, что ленту лучше крепить на левой стороне груди, у сердца, — так же, как носят ордена и медали. Допускается размещение на плече или воротнике.
«Люди подходят с живым интересом. Многие сами просят рассказать, откуда взялись эти цвета, просят помочь правильно прикрепить ленту. Чувствуешь, что делаешь по-настоящему нужное дело», — рассказал активист «Единой России» Андрей Королёв.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года не только в России, но и за рубежом. С 2022 года георгиевская лента официально признана символом воинской славы, её использование разрешено только в целях сохранения исторической памяти. В Нижегородской области волонтёры будут работать вплоть до 9 мая — у мемориалов, в парках и на центральных площадях. Каждый желающий может получить ленту и узнать её историю. Память о войне — это не только минута молчания и возложение цветов, но и такие простые, понятные символы, которые бережно передаются из поколения в поколение.
Партпроект «Историческая память» играет ключевую роль в сохранении правды о героизме российских солдат. Проект организует образовательные акции, выставки и публикации, посвященные преемственности подвига советского народа в Великой Отечественной войне и защитников Отечества сегодня. Инициативы формируют единое историческое поле памяти для подрастающих поколений и укрепляют патриотизм в единстве прошлого и настоящего.